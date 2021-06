EM 2021: England gegen Kroatien live im TV und Online-Stream sehen

In Gruppe B treffen am Sonntag (15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) England und Kroatien aufeinander. England steht bei der EM vor der größten Titelchance seit vielen Jahren. Angesichts von bis zu sechs Heimspielen inklusive Finale im Wembley-Stadion peilt der seit mehr als einem halben Jahrhundert titellose Mitfavorit mindestens das Halbfinale an. "Jetzt ist wahrscheinlich die beste Chance, die wir je hatten, um etwas Großes in einem Turnier zu erreichen", sagt Außenverteidiger Reece James von Champions-League-Sieger FC Chelsea. Seit dem WM-Triumph 1966 wartet das als Mutterland des Fußballs gerühmte England auf Titel. Luxusprobleme plagen Trainer Gareth Southgate vor allem in der Offensive. Kapitän Harry Kane ist im Sturmzentrum gesetzt. Borussia Dortmunds Jadon Sancho und Manchester Citys Supertalent Phil Foden könnten neben ihm wirbeln. Aber was wäre dann mit Raheem Sterling oder Manchester Uniteds Marcus Rashford? Englands Angriffsreihe zählt zu den besten des Turniers.

Anzeige