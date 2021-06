Die Engländer kommen mit ordentlich Rückenwind in das Derby: Nach einem 1:0-Sieg gegen Kroatien will die Mannschaft von Gareth Southgate gegen Schottland (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) den zweiten Sieg und somit den Einzug ins Achtelfinale einfahren. Wie bereits am ersten Spieltag dürfen die Three Lions wieder im Wembley ein Heimspiel vor Fans austragen. Drei der letzten vier Aufeinandertreffen konnten sie gewinnen, mussten sich zuletzt in der WM Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland aber mit einem 2:2 begnügen.

