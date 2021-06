Als einziges Team der Gruppe sind die Belgier bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Ein Punkt zum Abschluss gegen Finnland am Montag (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) garantiert auch den Gruppensieg. Wie erwartet setzten sich die Belgier in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Russland (3:0) und Dänemark (2:1) durch. Im abschließenden Gruppenspiel gehen die "Roten Teufel" daher ohne Druck. Weitere positive Nachrichten: Bereits gegen Dänemark kehrten die beiden Star-Spieler Axel Witsel und Kevin De Bruyne zurück in die Mannschaft.

Außenseiter Finnland glaubt bei seiner ersten EM-Teilnahme weiterhin an seine Achtelfinal-Chance. "Wir haben schon vor dem Turnier gesagt, dass wir hierher gehören. Und unser Ziel bleibt weiter, das Turnier fortzusetzen. Wir haben im letzten Spiel alles dazu in der Hand", sagte der Mittelfeldspieler Rob Lod am Freitag bei einer Pressekonferenz im finnischen EM-Quartier in Russland. Vor dem letzten Vorrunden-Spiel gegen Belgien ist für die Finnen vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden auf Platz vier der Tabelle noch alles möglich. Der EM-Debütant gewann zum Auftakt mit 1:0 gegen Dänemark, verlor danach aber mit 0:1 gegen Russland.