Die Franzosen sprühen nur so vor Selbstbewusstsein. Als amtierender Weltmeister und einem qualitativ hochwertig besetzten Kader gehört die Equipe Tricolore auch bei dieser Europameisterschaft zu den Top-Favoriten. In die wohl schwerste Gruppe, wie auch in das Turnier, geht das Team von Didier Deschamps als Favorit. Mit der stark besetzten Offensive um Kylian Mbappé und Rückkehrer Karim Benzema, der noch rechtzeitig fit wurde, wartet der vermeintlich beste Gegner im Turnier auf die DFB-Elf in München (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

