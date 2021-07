Im Halbfinale gegen Spanien zeigten die Italiener die besseren Nerven und setzten sich im Elfmeterschießen mit 4:2 durch. Seit mittlerweile 33 Spielen ist die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini ungeschlagen - und das soll auch im Finale so bleiben. Zum ersten Mal seit 2012, als man gegen Spanien im Finale den Kürzeren zog, hat die "Squadra Azzurra" am Sonntag (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) die große Chance auf den zweiten EM-Titel nach 1968. Italiens Kapitän Giorgio Chiellini kann das Finale kaum abwarten: "Wir spielen für ganz Italien und hoffen, dass wir einen weiteren fantastischen Abend gemeinsam erleben können".

Gegner im Finale ist die englische Nationalmannschaft. Der erlösende Treffer von Harry Kane in der Verlängerung gegen Dänemark ließ das Wembley-Stadion mit 60.000 Zuschauern beben. Zum ersten Mal werden die Engländer am Sonntag ein Europameisterschaftsfinale bestreiten - und das auch noch im eigenen Land. "Ein Finale zuhause - was für ein Gefühl. Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird gegen Italien. Noch ein Spiel. Ich kann es nicht erwarten", jubelte Stürmerstar und Kapitän Kane nach dem Erfolg gegen die Dänen. Eine besondere Geste haben sich die England-Profis zudem überlegt: Berichten zufolge will die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate die Prämie bei einem Sieg im Finale spenden.