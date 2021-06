Die erste Hälfte im Eröffnungsspiel der EM hatte noch Luft nach oben, in der zweiten Halbzeit zogen die Italiener das Tempo allerdings an und fertigten die Türkei souverän mit 3:0 ab. Damit blieb die Elf von Trainer Roberto Mancini auch im neunten Spiel in Serie siegreich. Nun will die "Squadra Azzurra" auch gegen den wohl stärksten Gruppengegner Schweiz einen weiteren Erfolg einfahren (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Im Rennen um den Einzug in die K.o.-Phase haben die Italiener um Ex-BVB-Angreifer Ciro Immobile aktuell die besten Karten.

Anzeige