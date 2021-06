Zwei Spiele, sechs Punkte und 6:0 Tore: Mit dieser Bilanz stehen die Italiener in der Gruppe A bereits als erster Achtelfinalist fest. Gegen Wales geht es zum Abschluss der Gruppenphase nun um die Tabellenführung (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Holt Italien mindestens ein Unentschieden, gehen sie als Gruppenerster ins Achtelfinale der EM und können auf einen leichteren Gegner hoffen. Nach der verpassten WM 2018 in Russland spielt sich die "Squadra Azzurra" mit starken Leistungen wieder in den Favoritenkreis.

Anzeige