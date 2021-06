Trainer-Aus nach EM-K.o. der Niederlande? Oranje-Trainer Frank de Boer lässt Zukunft offen

Der niederländische Nationaltrainer Frank de Boer hat nach dem frühen EM-Aus seine Zukunft offen gelassen. Auf mehrmalige Nachfragen reagierte der 51-Jährige nach dem Ausscheiden im Achtelfinale gegen Tschechien (0:2) mit dem Verweis darauf, dass man erstmal nachdenken müsse. "I m Moment ist man voller Emotionen ", sagte de Boer am Sonntag in Budapest. " Wir haben alle einen großen Kater und müssen gemeinsam darüber nachdenken. "

Die Niederländer hatten in Vorrundengruppe C zunächst drei Spiele gegen die Ukraine (3:2), Österreich (2:0) und Nordmazedonien (3:0) gewonnen, ehe im Achtelfinale gegen Tschechien der überraschende K.o. folgte. De Boer stand bereits vor der EM in der Kritik. So hatte die Taktik des 51-Jährigen bei den Fans für Unmut gesorgt und diese zu einer Protestaktion verleitet. Auch der frühere Bundesliga-Profi und niederländische Nationalspieler Youri Mulder hatte sich kritisch gegenüber dem Trainer geäußert und unter anderem die Aussortierung von acht Spielern aus dem vorläufigen EM-Kader sowie die Nichtnominierung von Torhüter Jasper Cillessen, der kurz vor dem Start der Vorbereitung positiv auf Corona getestet worden war, in Frage gestellt.