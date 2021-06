Konkurrenzkampf mit Zoff-Potenzial: Diesen DFB-Stars droht gegen Frankreich die Bank

Wie wichtig eine starke Bank ist, das hat die Nationalmannschaft vor sieben Jahren in Brasilien gezeigt. Rio de Janeiro, Maracanã-Stadion, WM-Finale 2014 gegen Argentinien, 88. Minute. Bundestrainer Joachim Löw bringt Mario Götze in die Partie. "Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi“, sind die Worte, mit denen er ihn auf den Rasen schickt. In der Verlängerung erzielt Götze das goldene Tor, holt den vierten Stern für Deutschland. Die Vorlage kommt von André Schürrle, der nach 31 Minuten für den verletzten Christoph Kramer eingewechselt wird. Auch der stand im Finale erstmals in der Startelf. Die Bank war mitentscheidend für den Erfolg – und auch bei der EM wird Löw einen breiten Kader brauchen. Anzeige

"Die Aufstellung wird sich im Turnier einige Male ändern, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche", weiß Löw aus 15-jähriger Erfahrung. "Es gibt Verletzungen und Sperren. Deshalb müssen alle Spieler auf ein gutes Niveau gebracht werden, dann entscheiden wir." Und seine Entscheidungen werden bei diesem Turnier noch schwieriger: Wegen der Corona-Pandemie hat die UEFA die Regeln für die EM geändert. Statt der sonst üblichen 23 Spieler konnten 26 nominiert werden. Auf dem Spielberichtsbogen für die jeweilige Partie dürfen aber nach wie vor nur 23 Namen auftauchen. "Drei Spieler werden also immer auf der Tribüne sitzen", so Löw. Das schürt den internen Konkurrenzkampf noch zusätzlich.

Timo Werner formuliert Startelf-Ansprüche: "Bin zur EM gekommen, um zu spielen"

"Im Verlauf kann jeder Einzelne wichtig werden, das weiß auch jeder in der Mannschaft", sagt Robin Koch. Der Innenverteidiger zählt zu den Kandidaten, für die es schwer wird, auf Einsatzzeiten bei der Endrunde zu kommen. Mit Mats Hummels, Toni Rüdiger oder Matthias Ginter ist die Konkurrenz sowohl in der Dreier- als auch der Viererkette groß. Koch ist sicher keiner, der Theater machen wird, sollte er nicht spielen – auf anderen Positionen könnte es dagegen knirschen, zum Beispiel in der Offensive. Champions-League-Held Kai Havertz macht, seitdem er nach dem Sieg in der Königsklasse verspätet zur Mannschaft gestoßen ist, einen starken Eindruck. Das Chelsea-Juwel glänzte gegen Lettland, verdrängte den wankelmütigen Leroy Sané auf die Bank. Dort könnte sich der Bayern-Star auch gegen Frankreich wiederfinden. Eine Personalie mit Sprengstoff.





Schon im Trainingslager in Seefeld (Tirol) wirkte der 25-Jährige teilweise so, als ob er nicht ganz bei der Sache wäre. Und mit Timo Werner hat er einen weiteren Konkurrenten, der Forderungen stellt. "Ich bin zur EM gekommen, um zu spielen, und nicht, um auf der Bank zu sitzen – das ist mein Anspruch", sagte der Stürmer. Da Rückkehrer Thomas Müller und Serge Gnabry gesetzt zu sein scheinen, streiten sich Sané, Havertz und Werner um einen freien Platz – den anderen beiden droht die Mitgliedschaft bei der besten Bank der EM.

Auch im Mittelfeld herrscht Knirschpotenzial

Auch im Mittelfeld herrscht Knirschpotenzial. Toni Kroos und Ilkay Gündogan haben aktuell die Nase vorn, Joshua Kimmich wird wohl auf die rechte Seite verschoben. Nach dem Frankreich-Spiel kann zudem Leon Goretzka nach seinem Muskelfaserriss wieder ein Thema werden. Auch der Münchner ist mit seinen Leader-Qualitäten und seiner Torgefahr ein Mann für die Startelf. Dann müsste wohl Gündogan auf die Bank. Das WM-Finale 2014 hat gezeigt, dass man aber auch von dort kommend Großes bewirken kann.

