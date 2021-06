Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Vorrundenspiel in Gruppe C zwischen den Niederlanden und Österreich. Die Holländer setzten sich überraschend knapp mit einem später Treffer gegen die Ukraine durch. Österreich gewann gegen EM-Neuling Nordmazedonien und geht als Tabellenführer ins Duell der Top-Favoriten der Gruppe.