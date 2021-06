Für Neuling Nordmazedonien ist das Abenteuer EM-Endrunde nach der Vorrunde auf jeden Fall beendet. In das letzte Gruppenspiel am Montag in Amsterdam gegen die Niederlande (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) geht das Team von Altstar Goran Pandev dennoch voller Stolz. "Wir sind besiegt, aber noch nicht am Ende", sagte Trainer Igor Angelovski nach dem 1:2 am Donnerstag in Bukarest gegen die Ukraine. In der Gruppe C hat die Ukraine damit weiterhin die Chance auf die erstmalige Qualifikation für ein EM-Achtelfinale. Nordmazedonien fliegt indes selbst bei einem kaum für möglich gehaltenen Sensationssieg in den Niederlande zurück in die Heimat.

Anzeige