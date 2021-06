EM 2021 ohne Ramos, Alexander-Arnold & Co: Diese Superstars fehlen bei der Endrunde

Die Europameisterschaft ist in vollem Gange. Einige große Namen sucht man beim großen paneuropäischen Kontinentalturnier indes vergebens. Ob wegen Verletzungen, aus Formschwäche oder wegen Coronavirus-Infektionen: Zahlreiche Topstars müssen die EM vor dem TV-Bildschirm verfolgen. Dazu zählen nicht nur arrivierte deutsche Nationalspieler wie Julian Draxler oder Julian Brandt, sondern auch Sergio Ramos (Real Madrid) oder die Liverpooler Trent Alexander-Arnold und Virgil van Dijk, die in den EM-Kadern von Spanien, England und den Niederlanden keine Berücksichtigung fanden. Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick über jene, die es nicht zur Endrunde geschafft haben.

Der Titelverteidiger, der erst am vorvergangenen Sonntag wegen einer Corona-Infektion auf ManCity-Star Joao Cancelo verzichten musste (für ihn rückte Diogo Dalot in den Kader nach), zählt mit Stars wie Cristiano Ronaldo (Juventus), Frankfurt-Knipser André Silva oder Abwehrchef Ruben Dias von Manchester City auch diesmal zu den großen Favoriten - wenn es gelingt, sich in der "Todesgruppe" mit Frankreich und Deutschland durchzusetzen. Nationaltrainer Fernando Santos lässt diesmal Éder zuhause - den Mann, der die Portugiesen vor fünf Jahren mit seinem Tor gegen Frankreich sensationell zum Titel geschossen hatte. Der 33-Jährige stand allerdings letztmalig im November 2019 im Kader der Selecao.

Italien (Gruppe A)

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini musste noch vor dem Start der EM sein Aufgebot auf zwei Positionen verändern. Kurz vor dem ersten Spiel der Squadra Azzurra gegen die Türkei (3:0) verletzten sich Stefano Sensi (Inter Mailand) und Lorenzo Pellegrini (AS Rom), die durch Matteo Pessina (Atalanta Bergamo) und Gaetano Catrovilli (AC Florenz) ersetzt wurden. Nicht rechtzeitig fit wurde nach einem Kreuzbandriss zudem Romas Mittelfeld-Talent Nicolò Zaniolo. Mancini hatte ansonsten aber die Qual der Wahl und konnte es sich leisten, unter anderem hoch veranlagte Talente wie den von Everton an PSG verliehenen Moise Kean (19 Saisontore in allen Wettbewerben) und Milans Defensivstrategen Sandro Tonali in Italien zu lassen. Die beiden 21-Jährigen müssen bei der WM in Katar auf eine weitere Chance hoffen. Immerhin ist die Wartezeit bis Dezember 2022 nicht allzu lang.

Nicht dabei (Auswahl):

Nicolò Zaniolo (21, AS Rom)

Moise Kean (21, Paris Saint-Germain)

Sandro Tonali (21, AC Mailand)

Matteo Politano (27, SSC Neapel)

Alessio Romagnoli (26, AC Mailand)

Stefano Sensi (25, Inter Mailand)

Lorenzo Pellegrini (24, AS Rom)

Gianluca Mancini (25, AS Rom)

Davide Calabria (24, AC Mailand)

Roberto Gagliardini (27, Inter Mailand)

Pierluigi Gollini (26, Atalanta Bergamo)

Manuel Lazzarri (27, Lazio Rom)