Beim EM-Debütant Nordmazedonien liegen die Hoffnungen vor allem auf einem Mann: Goran Pandev. Der 37 Jahre alte Stürmer, der für den CFC Genua in der Serie A auf Torejagd geht, schoss seine Nation erst zur Europameisterschaft. In der Qualifikation belegte das Team von Trainer Igor Angelovski hinter Polen und den Österreichern nur den dritten Platz. Schlussendlich setzte sich der Balkan-Staat durch einen 2:1-Sieg und den goldenen Treffer von Pandev im Finale der Play-offs gegen Georgien durch und qualifizierte sich somit zum ersten Mal für die EM. In der WM-Qualifikation Ende März musste sich das DFB-Team gegen eben diese Nordmazedonier geschlagen geben. Durch Tore von Pandev und Eljif Elmas schockte der Fußballzwerg den Weltmeister von 2014 gewaltig und gewann in Duisburg mit 2:1 (1:0). Ähnliches soll nun gegen Österreich gelingen.