Mit dem momentan besten Stürmer der Welt, Robert Lewandowski, hoffen die Polen auf eine erfolgreiche EM . Mit acht Siegen in zehn Spielen qualifizierten sich die Polen souverän für das Turnier. Bei der vierten EM-Teilnahme will die Mannschaft von Trainer Paulo Sousa zum zweiten Mal in Folge ins Viertelfinale einziehen. Ein erfolgreicher Auftakt gegen die schwächer einzuschätzenden Slowaken (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) wäre wichtig, um sich eine gute Ausgangsposition vor dem Duell gegen die favorisierten Spanier zu erarbeiten.

Bei der letzten EM in Frankreich 2016, die erste Teilnahme für die Slowakei, überraschten sie mit dem Einzug ins Achtelfinale. In der Qualifikation zum paneuropäischen Turnier mussten die Slowaken den Weg über die Play-offs gehen, wo sie im Finale Nordirland in der Verlängerung besiegten. Ihr absoluter Leistungsträger ist Milan Skriniar. Der 26-Jährige wurde vor kurzem italienischer Meister mit Inter Mailand und wird von Hamsik unterstützt, der zuletzt beim IFK Göteborg unter Vertrag stand und kürzlich zu Trabzonspor in die Türkei wechselte.