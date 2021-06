Live im TV und Online-Stream: So seht ihr das Vorrundenspiel in Gruppe D zwischen Schottland und Tschechien. Die Schotten wollen nach 25 Jahren ohne EM-Teilnahme erstmalig die Gruppenphase überstehen. Tschechien gab am Samstag bekannt, dass Werder-Torhüter Jiri Pavlenka verletzungsbedingt abreisen musste.