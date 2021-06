Damit hatten sie selbst nicht gerechnet. Schon vor der Partie stehen die Schweden als Achtelfinalist der Europameisterschaft fest. Das Mindestziel hat das Team von Trainer Janne Andersson erreicht. Die Stimmung soll auf einem skandinavischen Hoch bleiben: Emil Forsberg, Robin Quaison & Co. wollen sich an diesem Mittwoch gegen Polen (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) für die K.o.-Runde weiteres Selbstvertrauen holen und die Gruppe E als Erster abschließen.

Bei Gegner Polen war die Skepsis in Medien und Öffentlichkeit vor der EM groß. Ein Tor von Robert Lewandowski und ein Punkt beim 1:1 gegen Spanien haben die Stimmung jedoch komplett gedreht – obwohl die Polen als Letzter in den abschließenden Spieltag gehen. Alle Statistiken sprechen zudem gegen die Polen: Der Gruppenletzte hat von den letzten neun Partien nur eine gegen Andorra gewonnen und die Schweden sind auch noch ein Angstgegner. Seit einem 2:0 am dritten Geburtstag von Lewandowski 1991 ist Polen gegen die Drei-Kronen-Auswahl in sieben Spielen sieglos geblieben. Zudem hat Schweden bei dieser EM noch kein Gegentor kassiert.