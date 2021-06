Obwohl Schwedens-Superstar Zlatan Ibrahimovic seine Teilnahme an der EM vorzeitig absagen musste, wussten die Skandinavier im bisherigen Turnierverlauf zu überzeugen: Zwei Siege gegen die Sowakei und Polen sowie ein Unentschieden gegen Spanien katapultierte die Mannschaft von Emil Forsberg ins Achtelfinale. Forsberg ist zudem der Mittelpunkt im schwedischen Offensivspiel. Der Mittelfeldmann von RB Leipzig schoss den wichtigen Siegtreffer gegen die Slowakei und hatte mit seinen zwei Treffern am letzten Spieltag gegen die Polen großen Anteil am Weiterkommen. Jetzt wartet mit der Ukraine ein durchaus machbarer Gegner auf die Mannschaft von Trainer Jan Olof Andersson (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

