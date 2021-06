EM 2021 ohne Ramos, Upamecano & Co: Diese Superstars sind bei der Endrunde nicht dabei

Während die Europameisterschaft ihre Schatten voraus wirft, müssen viele bekannte Stars aus den europäischen Topligen Urlaub buchen - anstatt beim großen Turnier die Farben ihrer Nation zu vertreten. Nicht nur Profis wie BVB-Shootingstar Erling Haaland (Norwegen) oder Ex-Wolfsburg-Stürmer Edin Dzeko (Bosnien & Herzegowina), die sich mit ihren Ländern nicht für das Turnier qualifizieren konnten, sind bei der Endrunde nicht dabei. Auch zahlreiche prominente Kicker der teilnehmenden Nationen werden im Fußball-Sommer nicht nur sprichwörtlich in die Röhre schauen. Ob aus Formschwäche, wegen Verletzungen oder aus anderen Gründen: Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick, welche Stars aus Bundesliga , Premier League & Co. von ihren Nationaltrainern nicht in die EM-Kader der großen Favoriten berufen wurden.

Italien (Gruppe A)

Nicht rechtzeitig fit wurde nach einem Kreuzbandriss Romas Mittelfeld-Talent Nicolò Zaniolo, der wohl schmerzlichste Verlust für Nationaltrainer Roberto Mancini. Der frühere ManCity-Coach hatte ansonsten aber die Qual der Wahl und konnte es sich nach 26 Spielen ohne Niederlage leisten, unter anderem hoch veranlagte Talente wie den von Everton an PSG verliehenen Moise Kean (19 Saisontore in allen Wettbewerben) und Milans Defensivstrategen Sandro Tonali in Italien zu lassen. Die beiden 21-Jährigen müssen bei der WM in Katar auf eine weitere Chance hoffen. Immerhin ist die Wartezeit bis Dezember 2022 nicht allzu lang.

Nicht dabei (Auswahl):

Nicolò Zaniolo (21, AS Rom)

Moise Kean (21, Paris Saint-Germain)

Sandro Tonali (21, AC Mailand)

Matteo Politano (27, SSC Neapel)

Alessio Romagnoli (26, AC Mailand)

Gianluca Mancini (25, AS Rom)

Davide Calabria (24, AC Mailand)

Roberto Gagliardini (27, Inter Mailand)

Pierluigi Gollini (26, Atalanta Bergamo)

Manuel Lazzarri (27, Lazio Rom)