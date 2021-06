Wenn die Slowakei an diesem Mittwoch (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) zum letzten Spiel in der Gruppe E bei der EM in Sevilla gegen Spanien antritt, hat das osteuropäische Team um Star-Spieler Marek Hamsik überraschend die bessere Ausgangsposition. Die Slowaken sind Zweiter mit drei Punkten, Spanien hat nach zwei Unentschieden zwei Zähler als Dritter. Ein Remis reicht den Slowaken zum sicheren Weiterkommen. Beim Gegner geht Hamsik daher vom Attacke-Modus aus: "Sie werden uns heftig angreifen." Anzeige

Vor allem Spaniens Trainer Luis Enrique steht in der Kritik der Öffentlichkeit. "Wir stecken schön im Chaos", titelte am Sonntag nach dem 1:1 gegen Polen die Sportzeitung Marca. Den bis dato letzten Sieg bei einer EM holte Spanien vor ziemlich genau fünf Jahren – am 17. Juni 2016 gegen die Türkei (3:0). Seit vier Spielen wartet der Europameister von 1964, 2008 und 2012 sowie Weltmeister von 2010 nun auf den nächsten Erfolg. Große Hoffnungen setzen die Spanier dabei in ihren Kapitän Sergio Busquets. Der Mittelfeldakteur vom FC Barcelona war nach einer überstandenen Corona-Infektion am Freitag vergangener Woche aus seiner Quarantäne in Katalonien wieder zur Mannschaft gestoßen. "Er ist ein unglaublicher Kapitän, der der gesamten Mannschaft mit seiner Dominanz im Mittelfeld hilft", sagte Mitspieler César Azpilicueta. Er soll die Mannschaft im abschließenden Gruppenspiel ins Achtelfinale führen.

EM 2021: Wo läuft Slowakei gegen Spanien live im TV?

Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF sowie der Streaminganbieter Magenta TV zeigen das EM-Gruppenspiel der Slowakei gegen Spanien am Mittwoch live. Das ZDF startet mit den Vorberichten mit Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer um 17.05 Uhr. Das Spiel kommentiert dann Béla Réthy. Die Übertragung bei Magenta TV mit den Vorberichten von Moderator Johannes B. Kerner und dem Experten Michael Ballack beginnt um 17 Uhr. Zum Anpfiff der Partie um 18 Uhr übernimmt Kommentator Jan Platte.





Livestream: Wo ist Slowakei gegen Spanien im Internet zu sehen?

Die komplette Partie zwischen der Slowakei und Spanien ist per Livestream abrufbar. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream, der per App oder im Browser auf sämtlichen Geräten abgerufen werden kann. Magenta TV bietet mehrere Tarife an: Über MagentaTV Smart können die Telekom-Kunden das nahezu komplette Programm abrufen. Der Tarif hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Die Streams sind auch über die MagentaTV App abrufbar. Wer nur die EM bei Magenta TV verfolgen möchte, hat mit dem Tarif MagentaTV Smart Flex ein geeignetes Angebot. Dieser ist monatlich kündbar. Die Highlights stellt der Streamingdienst DAZN jeweils 60 Minuten nach Abpfiff für seine Kunden zur Verfügung.

Wie verfolge ich das Spiel Slowakei gegen Spanien im Liveticker?