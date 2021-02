Philipp Lahm schließt Deutschland als alleinigen Spielort der EM 2021 aus

Philipp Lahm hat Deutschland als alleinigen Austragungsort der für diesen Sommer geplanten Europameisterschaft ausgeschlossen. "Das ist aktuell absolut kein Szenario, das kann ich ganz klar sagen. Was in den kommenden Monaten passieren wird, kann natürlich niemand vorhersagen, aber momentan steht überhaupt nicht zur Debatte, dass das Turnier ausschließlich in Deutschland stattfindet", erklärte der frühere DFB-Kapitän, der derzeit als Turnierdirektor für die EM 2024 im eigenen Land tätig ist, in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

