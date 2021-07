Tschechien sorgte für eine echte Sensation im Achtelfinale gegen die Niederlande. Nach der roten Karte für den Holländer Matthijs de Ligt, der nun in der Runde der letzten Acht fehlen wird, drehte die Mannschaft von Jaroslav Silhavy auf und ließ der Niederlande durch Treffer von Tomás Holes und Patrick Schick keine Chance. Nach dem Aus in der Vorrunde bei der vergangenen EM wollen die Tschechen an alte Erfolge wie dem Vize-Europameistertitel 1996 anknüpfen und sich auch am Samstag gegen Dänemark mit mannschaftlicher Geschlossenheit durchsetzen (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

Anzeige