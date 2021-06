Im Auftaktspiel der paneuropäischen EM in Rom musste sich die Türkei deutlich mit 0:3 gegen Italien geschlagen geben. In der ersten Halbzeit verteidigte die Mannschaft von Senol Günes noch clever, das Eigentor in der zweiten Halbzeit von Medih Demiral hinterließ allerdings Spuren. Im Anschluss ließen die Türken die Köpfe hängen und die Italiener nutzten ihre Chancen eiskalt. Mit Wales als Gegner treffen die Türken nun auf einen ebenbürtigen Gegner, den es zu schlagen gilt, wenn man die Chance auf ein Ticket in die K.o.-Phase wahren möchte (18 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker).

