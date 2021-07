Im prestigeträchtigen Achtelfinale in Wembley gegen Deutschland schafften es die Engländer den Fluch im Fußball-Tempel zu besiegen und sorgten mit dem 2:0-Sieg über das DFB-Team für deren vorzeitiges EM-Aus. Ein großes Plus auf Seiten der "Three Lions": Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate ist im laufenden Turnier immer noch ohne Gegentor und will aus dieser defensiven Stabilität den ersten EM-Titel der Geschichte feiern. Durch das große Favoritensterben bei dieser Europameisterschaft könnte England einen vermeintlich einfachen Weg ins Finale haben. Bei einem Sieg gegen die Ukraine würde im Halbfinale mit Tschechien oder Dänemark ein vermeintlich schlagbarer Gegner warten.