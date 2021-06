Zusammen mit den Ukrainern stehen auch die Nordmazedonier noch punktlos in der Gruppe C. Im Auftaktspiel gegen die Österreicher gab es eine deutliche Niederlage für den Underdog. Will die Mannschaft des Kapitäns und Torschützen aus dem ersten Spiel, Goran Pandev, doch noch die Überraschung schaffen, muss ein Sieg gegen die ebenfalls unter Zugzwang stehenden Ukrainer her. Der dritte Platz in der Gruppe könnte in dieser Partie bereits vergeben werden.