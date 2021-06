EM 2021: Wales gegen die Schweiz live im TV und Online-Stream sehen

In Gruppe A komplettieren am Samstag (15 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) Wales und die Schweiz den ersten Vorrunden-Spieltag. Wales-Topstar Gareth Bale warnte im Vorfeld bereits vor überzogenen Erwartungen, obwohl die Waliser bei der ersten Teilnahme vor fünf Jahren direkt beim Debüt auf der großen Bühne das Halbfinale erreicht hatten. " Wir kommen gestärkt durch 2016 zum Turnier. Die Leute erwarten von uns, dass wir das Gleiche erreichen ", sagte der 31 Jahre alte Offensivspieler "Aber wir haben eine andere Mannschaft, es ist ein anderes Turnier. Wir haben die gleiche Mentalität, Charakter, Persönlichkeit, die wir zeigen wollen."

Gewarnt sind die Waliser allemal. Denn Gegner Schweiz verfügt über eine hochklassige Generation um Granit Xhaka und den früheren Bayern-Profi Xherdan Shaqiri. Zahlreiche Nationalspieler verdienen ihr Geld in starken internationalen Ligen, viele von ihnen in der Bundesliga. "Klar sind die Erwartungen sehr hoch", sagte Xhaka angesprochen auf ein mögliches Viertelfinale. "Wir selber haben sehr hohe Erwartungen an uns. Wir haben gezeigt, dass wir es schaffen können. Wir wollen nicht nur sprechen und reden, sondern es auch tun." Zudem kommen die Eidgenossen mit einem Bewerbungsschreiben von sechs Erfolgen in Serie zum Turnier gereist.