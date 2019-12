EM 2024 nicht im Free-TV? Das ist der Plan der Telekom für das Heim-Turnier

Die EM 2024 wird voraussichtlich hauptsächlich außerhalb des linearen Fernsehens übertragen. Die Telekom sicherte hat sich bereits überraschend die TV-Rechte für das Heim-Turnier in viereinhalb Jahren gesichert - und damit einen Coup gelandet, der die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF durchaus in Bedrängnis gebracht hat. Es droht der weitgehende Free-TV-Blackout! Doch welche Pläne hat die Telekom mit ihrem Streamingdienst Magenta Sport?

Telekom kündigt an: "Werden EM nicht verstecken"

Unabhängig davon plant die Telekom, die Übertragungsrechte für die EM 2024 in Teilen an Free-TV-Sender zu sublizenzieren. "Wir wollen aber mehr als diese vorgeschriebenen Spiele frei empfangbar übertragen. Wir werden die EM nicht verstecken", betonte Stiegenroth nun. ARD, ZDF oder auch RTL haben also durchaus die Möglichkeit auf Live-Spiele der EM 2024, was den Fan sicher freuen wird. Konkret wollte der Telekom-Manager allerdings nicht werden. "Wir sind offen für Partnerschaften und führen bereits mit allen Gespräche. Auch wenn wir die Auflagen selbst erfüllen könnten: Wir suchen Partner und wollen mit ihnen zusammen die EM zu einem Mega-Event machen."

Außerdem ist unklar, wie viel die Öffentlich-Rechtlichen für das Turnier bezahlen werden. Im SPORTBUZZER-Interview sagte ARD-Sportchef Axel Balkausky jüngst: "*Wir werden niemals, das haben wir auch bei Olympia gezeigt, mehr zahlen als wir zu zahlen bereit sind und was wir zahlen können. Dort sind klare Grenzen gesetzt."*