TV-Hammer perfekt: Telekom sichert sich exklusive Übertragungsrechte für EM 2024 in Deutschland

Jetzt ist es Gewissheit! Die Telekom hat sich die exklusiven TV-Rechte für die insgesamt 51 Spiele der Fußball-EM 2024 in Deutschland gesichert. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz in München bekannt. Die öffentlich-rechtlichen und privaten Sender haben nun die Möglichkeit, Sublizenzen für das Turnier zu erwerben. Im Rundfunkstaatsvertrag ist jedoch ohnehin geregelt, dass bei der Europameisterschaft alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft , das Eröffnungsspiel die beiden Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen übertragen werden müssen.

Bereits Mitte Dezember hatten Bild und Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf Informationen aus Kreisen der UEFA berichtet, dass den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ARD und ZDF der Verlust der Übertragungsrechte für das Heim-Turnier drohe. Im Netz äußerten viele Fußball-Fans ihre Bedenken , nachdem diese Nachricht die Runde gemacht hatte. Bisher waren die Öffentlich-Rechtlichen immer alleiniger Rechteinhaber bei EM-Turnieren. Anders sieht es bei der Berichterstattung von den Weltmeisterschaften aus. Bei der WM 2002 in Japan und Südkorea hatte in Sat.1 erstmals auch ein deutscher Privatsender WM-Spiele live übertragen. RTL hatte einige Partien 2006 und 2010 gezeigt. Der Pay-TV-Sender Premiere, der jetzt Sky heißt, war von 2002 bis 2010 dreimal dabei.

UEFA freut sich über "starken Medienpartner" für die EM 2024

UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein freute sich, "so früh einen sehr starken Medien-Partner gefunden zu haben". Epstein weiter: " Wir sind überzeugt, dass die Deutsche Telekom ihren großen Beitrag leisten wird, das Groß-Ereignis zu einem bleibenden Erlebnis für alle Fans in Deutschland zu machen und damit zu einem vollumfänglichen Erfolg." Die Telekom besitzt bisher nur kleinere Sport-Rechte. Sie zeigt unter anderem als Bezahlangebot die Basketball-Bundesliga, die Deutsche Eishockey Liga (DEL) und Live-Spiele aus der dritten Fußball-Liga. Zuletzt waren die Spiele der Basketball-WM bei Magenta kostenfrei im Internet zu sehen.

In diesen 10 Stadien wird die EM 2024 in Deutschland ausgetragen

Nach der Europameisterschaft 1988 sowie den Weltmeisterschaften 1974 und 2006 ist die EM 2024 das vierte große Fußball-Turnier, das in Deutschland ausgetragen wird. Genau 18 Jahre nach dem "Sommermärchen" ist die Welt, beziehungsweise in diesem Fall Europa, wieder einmal zu Gast bei Freunden. Gespielt wird in zehn Arenen - Dortmund, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart, Köln und Gelsenkirchen bekamen den Zuschlag.