Nach EM-Auftakt von Deutschland: DFB-Spitzenfunktionär Peters verurteilt Greenpeace und lobt Fans

Bereits vor der ersten EM-Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Weltmeister Frankreich (0:1) gab es die erste Aufregerszene. Ein Gleitschirmflieger war über den Innenraum der Münchner Allianz-Arena geflogen und dabei ins Gehege mit einer am Dach des Stadions installierten Kamera gekommen. Der Mann trudelte in den Innenraum und prallte dabei beinahe in die Zuschauerränge. Zu der Aktion, bei der zwei Personen verletzt wurden, hatte sich die Umweltorganisation Greenpeace bekannt und im Nachgang entschuldigt. Dem Interimschef des DFB, Peter Peters, stößt der Vorgang sauer auf. "Für diese Aktion fehlt mir jedes Verständnis", erklärte der 58-Jährige im Spieltags-Magazin des DFB.

Anzeige