EM-Auftakt nach Maß: DFB-U21 lässt Ungarn keine Chance - Baku trifft doppelt

Dieser Sieg war extrem wichtig: Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel bei der EM gegen Co-Gastgeber Ungarn deutlich mit 3:0 (0:0) für sich entschieden. Nach einem fahrigen Beginn platzte in der zweiten Halbzeit der Knoten beim Team von Bundestrainer Stefan Kuntz. Lukas Nmecha (61. Minute) brachte die DFB-Auswahl in der MOL Arena Sosto in Szekesfehervar per Kopf in Führung. Die Flanke dafür stammte von Ridle Baku, der mit zwei weiteren eigenen Treffern (66., 73.) zum Matchwinner avancierte. Deutschland führt die Gruppe A nun mit drei Punkten vor der Niederlande und Rumänien, die sich im Parallelspiel mit 1:1 trennten, an - und hat damit beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale, das erst ab Ende Mai stattfindet.

Die erste wichtige Entscheidung fiel bereits vor dem Anpfiff: Kuntz entschied sich für Finn Dahmen von Mainz 05 auf der Torwart-Position. Lennart Grill, der zuletzt bei Bayer Leverkusen Spielpraxis sammelte, und Frankfurts Markus Schubert mussten sich mit Bankplätzen zufrieden geben. "Es war komplett pari, dann war es eine Bauchentscheidung", sagte der Coach. Zudem blieb das U21-Debüt von Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund aus. Der Stürmer hatte sich nach Angaben von Kuntz eine Prellung zugezogen. "Die Physios und unser Doc sagen, es ist besser, wenn er heute draußen bleibt“, erklärte der Coach. "Aber wir sind optimistisch, dass wir ihn in den nächsten Tagen hinbekommen." In der Offensive begannen für den amtierenden Vize-Europameister dafür Top-Torjäger Nmecha vom RSC Anderlecht, Mergim Berisha von RB Salzburg und Jonathan Burkardt von Mainz 05.

Gegen die komplett harmlosen Ungarn in der ersten Halbzeit hätte ein wendiger und quirliger Spieler wie der erst 16 Jahre alte Moukoko gut getan. Nach starkem Beginn fehlten dem deutschen Team die Ideen im Offensivspiel. Ein gefährlicher Rückpass per Kopf von Verteidiger Botond Balogh (21.) war eine der größten Torchancen der DFB-Elf in den ersten 45 Minuten. David Raum verpasste kurz darauf mit einem Schuss von der Strafraumkante die Führung (25.). Deutschland kombinierte gut bis zum Tor und kontrollierte das Spiel komplett. Doch der Kuntz-Elf fehlte der letzte Biss.