EM-Auftakt von Schottland gegen Tschechien: Stadion, Schiedsrichter und Kniefall im Fokus

Schottland und Tschechien greifen am Montag (15 Uhr) im Duell der Underdogs in EM-Gruppe D ins Turniergeschehen ein. "Tschechien ist erstmal das wichtigste Spiel", hob Schottlands Assistenztrainer John Carver die immense sportliche Bedeutung der Partie hervor. Doch auch abseits des Sportlichen birgt die Partie einige Besonderheiten. Zudem wird auch ein Deutscher dabei sein. Im Vorfeld des Spiels blickt der SPORTBUZZER auf Stadion, das Schiedsrichter-Team und eine besondere Geste.

Das Stadion Nach insgesamt zehn verpassten Welt- oder Europameisterschaften ist Schottland beim EM-Auftakt gegen Tschechien zurück auf der großen Fußball-Bühne. Der Ort des Geschehens: Der traditionsreiche Hampden Park in Glasgow. Eigentlich finden rund 52.000 Zuschauerin der Arena Platz. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen am Montag zur zweiten Partie in Gruppe D jedoch "nur" rund 12.500 Zuschauer dabei sein, wenn eine von vier Turnierpartien in Glasgow angepfiffen wird. Neben den weiteren Vorrundenspielen zwischen Kroatien und Tschechien (Freitag, 18 Uhr) sowie Kroatien und Schottland (Dienstag, 22. Juni, 20 Uhr) wird auch das Achtelfinale zwischen dem Sieger der Gruppe E und dem besten Dritten der Gruppen A, B, C und D in Glasgow ausgespielt.

Im Schatten der Favoriten Kroatien und England kämpfen aber vorerst die beiden Gruppen-Außenseiter Schottland und Tschechien zum Start um eine gute Ausgangslage im Rennen um das Achtelfinal-Ticket – für die Schotten wird die Partie in Glasgow trotz der begrenzten Auslastung zu einem echten Heimspiel. "Ich glaube, das ganze Land steht hinter dieser Mannschaft - und hoffentlich werden wir das spüren", sagte Kapitän Andy Robertson vom FC Liverpool. Mittelfeldmann John McGinn von Aston Villa fügte etwas offensiver an: "Wir sind hungrig, Legenden zu werden."





Verzicht auf den Kniefall Die Tschechen sorgten im Vorfeld der EM indes mit einer anderen Ankündigung für Gesprächsstoff. Das Team von Jaroslav Silhavy will anders als mit dem inzwischen vermehrt praktizierten Kniefall seine Unterstützung im Kampf gegen Rassismus zeigen. Die Spieler werden vor dem EM-Auftakt sowie bei allen weiteren Partien nicht mit einem Knie auf den Rasen gehen. Stattdessen wollen die tschechischen Akteure vor dem Anpfiff auf den "Respekt"-Aufnäher der UEFA auf den linken Ärmeln ihrer Trikots deuten. Dies werde die Mannschaft machen, wenn auch der jeweilige Gegner eine Geste gegen Rassismus zeige. Die Engländer etwa, Gruppengegner der Tschechen am 22. Juni, gehen vor ihren Spielen mit einem Knie auf den Boden. "Meine Mannschaft und ich verurteilen jegliche Form von Rassismus, aber wir haben darüber im März gesprochen, dass wir unsere eigene Form der Unterstützung im Kampf gegen Rassismus zeigen wollen", sagte Silhavy.

Auch die schottische Mannschaft bestätigte, vor der Partie ein Zeichen gegen Rassismus setzen zu wollen. "Es ist wichtig, dass wir uns weiterhin mit dem Thema Rassismus befassen und das Bewusstsein für die Notwendigkeit schärfen, die Denkweise und das Verhalten der Menschen zu ändern", erklärte Kapitän Robertson. So soll mit einer Geste Solidarität gezeigt und die "Notwendigkeit eines sinnvollen Wandels in der Gesellschaft" betont werden. In welcher Form die Schotten ihren Standpunkt bekräftigen wollen, erklärte der Spielführer zunächst nicht.

Der deutsche Schiedsrichter Auch ein Deutscher wird bei der Partie zwischen Schottland und Tschechien eine Rolle spielen. Einen Tag nach Felix Brych, der das Vorrundenspiel der Niederlande gegen die Ukraine leitete, kommt Daniel Siebert als zweiter deutscher Schiedsrichter zu seinem ersten Einsatz bei der Europameisterschaft. Ihm assistieren Jan Seidel (Brieselang) und Rafael Foltyn (Kastel). Als vierter Offizieller kommt der Bulgare Georgi Kabakov zum Einsatz. Als Videoschiedsrichter ist der Bundesliga-Referee Marco Fritz mit dabei am Montagnachmittag.

Der Sportwissenschaftler Siebert pfeift seit 2012 in der Bundesliga und seit 2015 internationale Spiele im Seniorenbereich. Neben Siebert und seinem Team sowie Brych mit seinen Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp wurden neben Fritz auch Bastian Dankert, Christian Dingert und Christian Gittelmann von der UEFA als Video-Schiedsrichter nominiert.

