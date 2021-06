Nach Foul von Schweden-Profi Danielson: EM für Ukrainer Artjom Bessedin gelaufen

Für den ukrainischen Nationalspieler Artjom Bessedin ist die Europameisterschaft nach einem bösen Foul im Achtelfinale gegen Schweden beendet. Wie der nationale Fußballverband am Mittwoch mitteilte, hat der Stürmer von Dynamo Kiew Schäden an mehreren Beinmuskeln erlitten. Zudem sei ein Kreuzbandriss nicht auszuschließen. "Eine genauere Diagnose kann nach einem MRT gestellt werden, aber es ist klar, dass eine solche Verletzung eine Langzeitbehandlung erfordert, die es Artjom in naher Zukunft nicht erlauben wird zu spielen", hieß es in der Mitteilung.

