EM-Auslosung: Deutsche Gegner fix - Löw muss mit DFB-Team gegen Frankreich und Portugal ran

Hammer-Gruppe: Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der Europameisterschaft 2020 auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal. Dies ergab das komplizierte Auslosungs-Prozedere am Samstagabend in Bukarest. Der dritte Gegner des DFB-Teams wird erst in den Playoffs am 26. und 31. März ermittelt. Deutschland wird dabei der Sieger des Pfades A mit Island, Bulgarien oder Co-Gastgeber Ungarn zugeteilt. Nur, wenn sich in dieser Gruppe das vierte Team Rumänien durchsetzt, wird die DFB-Elf bei der EM gegen den Sieger des Pfades D spielen, da Rumänien dann als Co-Gastgeber in die Holland-Gruppe gehen würde. Im Pfad D spielen zunächst Georgien - Weißrussland und Nordmazedonien - Kosovo.