Frankreich und Portugal: Lothar Matthäus setzt nach "schlimmsten Losen" auf deutsche Fans

So kommen die Fans an Karten für die EM-Spiele gegen Frankreich und Portugal

Tatsächlich hätte es härter kaum können. Frankreich um Top-Stürmer Kylian Mbappé ist amtierender Weltmeister und wartet am 16. Juni zum EM-Auftakt auf die deutsche Mannschaft. Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo geht als Titelverteidiger in das Turnier und ist im zweiten Spiel am 20. Juni deutscher Gegner. Zum Vorrundenabschluss dürfte es für Bundestrainer Joachim Löw und sein Team dann zumindest etwas leichter werden.

Der Gegner steht noch nicht fest und wird erst in den Playoffs am 26. und 31. März ermittelt. Deutschland erhält dabei der Sieger des Pfades A mit Island, Bulgarien oder Co-Gastgeber Ungarn als Gegner. Nur, wenn sich in dieser Gruppe das vierte Team Rumänien durchsetzt, wird die DFB-Elf bei der EM gegen den Sieger des Pfades D spielen, da Rumänien dann als Co-Gastgeber in die Holland-Gruppe gehen würde. Im Pfad D spielen zunächst Georgien - Weißrussland und Nordmazedonien - Kosovo. Alle drei deutschen Vorrundenpartien bei der Europameisterschaft finden in München statt.