BVB-Star Marco Reus spricht über EM-Auslosung: Hammer-Gruppe für DFB-Elf "megageil"

Der BVB-Kapitän, der auch in der DFB-Auswahl im offensiven Mittelfeld zu den Leistungsträgern gehört, sagte am Rande der Stiftungsgala von SportsTotal in Köln über die EM-Gegner: "Megageil, besser geht's nicht." Ein wenig kurios fand Reus die schwierigen Lose aber schon. Schließlich hatte die Nationalelf gehofft, den europäischen Fußball-Schwergewichten mit einem optimalen Ergebnis in der Qualifikation aus dem Weg zu gehen. "Es ist schon Wahnsinn, weil du alles dafür tust, um in der Quali Erster zu werden. Und dann spielst du gegen den Welt- und den Europameister. Von daher ist es sehr speziell", sagte Reus daher.