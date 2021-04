"Freue mich tierisch": TKH-Ass Andreas Toba gewinnt EM-Silber

Gleich zu Beginn unterlief Andreas Toba der einzige Fehler, Vater Marius hatte es vor dem Fernseher genau erkannt. Der sogenannte Adler war nicht ganz sauber. „Als Normalsterblicher siehst du das nicht, ich aber natürlich schon. Dennoch bin ich sehr, sehr zufrieden“, sagte der Papa, „eine weitere EM-Medaille für die Familie Toba ist super.“ Vor 25 Jahren war Marius Vizeeuropameister an den Ringen geworden.

Auf dem Podest hat Andreas Toba noch einmal tief durchgeatmet. Und leicht den Kopf geschüttelt. Das war aber schon fast der einzige Wackler – und den zeigte er erst einige Minuten nach seiner starken Übung am Reck. Bei der EM in Basel flog und wirbelte das TKH-Ass auf Platz zwei. „Es ist der Hammer, bei meinem ersten Gerätfinale gewinne ich Silber. Ich bin total stolz und freue mich tierisch“, sagte der 30-jährige Athlet.

Nur Belyavskiy ist besser

Sein Sohn brachte seine neue Übung gut zu Ende, 13,833 war seine Note. Die Qualifikation in der Schweiz hatte der Döhrener sogar mit 14,433 als Erster beendet. Dennoch jubelte Toba hinterher, ballte lange die Fäuste. Dann begann für ihn das Warten.

Es blieb Gold, bis nur noch drei Athleten an der Reihe waren. Der Russe David Belyavskiy überflügelte Toba mit einer fehlerfreien Übung und 14,066 Punkten. Der Deutsche gratulierte fair und umarmte ihn lange. Als schließlich Pablo Braegger stürzte, war Silber für den Hannoveraner sicher. Dritter wurde Adem Asil aus der Türkei (13,766). „Ich bin sehr, sehr froh, einen Nachfolger als Gewinner der Silbermedaille zu haben“, sagte Marius Toba und fügte hinzu: „Ohne den kleinen Fehler hätte Andreas Gold gewonnen.“

Dauser holt Bronze

Barrenspezialist Lukas Dauser, der in der nächsten Saison für den TuS Vinnhorst in der 1. Bundesliga turnt, schaffte im Finale eine sehr gute Note (15,100) und holte Bronze (geteilter dritter Platz mit dem Schweizer Christian Baumann). „Ich bin total happy mit der Medaille“, sagte Dauser, der in der Qualifikation Bester gewesen war. Im Mehrkampffinale war Dauser zuvor 17. geworden.

Silber und Bronze waren die einzigen Medaillen für den DTB. Elisabeth Seitz hatte sich am Stufenbarren gute Chancen ausgerechnet, stürzte aber im Finale beim Jägersalto und landete auf Platz sieben. Im Mehrkampf wurde Seitz gute Fünfte, Kim Bui turnte auf Position sieben. Die 32-jährige Bui kassierte am Boden einen Penalty, als sie am Schluss beim Doppelsalto gebückt mit beiden Füßen die Fläche verließ, Ihr blieb Rang sechs.