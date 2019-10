EM-Bronze für Sportakrobaten vom Dresdner SC

Holon/Dresden. Guter Auftakt für die DSC-Sportakrobaten bei der Europameisterschaft im israelischen Holon: Die Herrengruppe mit Tom Mädler, Danny Ködel, Aaron Borck und Ben Ködel erkämpfte sich in der Altersklasse 12 bis 18 Jahre die Bronzemedaille. Das Viererteam zog mit zwei guten Balance- und Tempoübungen ins Finale ein und schaffte es dort im Feld der fünf Formationen mit 25,750 Punkten auf das Podium. Gold ging an Russland (27,60) und Silber an Großbritannien (27,60).

DSC-Jungs nervenstark

„Ich freue mich, dass die Jungs, die erst seit einem Jahr zusammen trainieren, in dieser Zeit mit ihren Trainern Sebastian Grohmann und Ulf Engelmann eine stabile Leistung aufbauen konnten. Bereits in der Qualifikation konnten sie überzeugen und mit einer nervenstarken Finalübung den dritten Platz perfekt machen“, freute sich die Dresdner Cheftrainerin Petra Vitera. Ebenfalls das Finale erreichte in Israel das Herrenpaar mit Tobias Vitera (DSC) und Albrecht Kretzschmar (AK 11-16 Jahre). Sie wurden am Ende Achter. Damit haben die jüngsten Sportakrobaten ihre Wettbewerbe beendet.

World-Games-Sieger am Start

An diesem Montag reisten nun die Junioren und Senioren zur EM nach Israel. Unter ihnen natürlich auch die World-Games-Sieger Tim Sebastian und sein Riesaer Partner Michail Kraft. Das Duo konnte bereits zweimal EM-Bronze gewinnen und hat sich auch diesmal viel vorgenommen. Sie bestreiten am Donnerstag ihre Dynamik-Übung, einen Tag später kommt die Balance und am Sonnabend steht das Finale auf dem Plan.

Crowdfunding-Aktion für Athleten

Derweil dürfen sich die insgesamt 23 DSC-Akrobaten über finanzielle Hilfe für ihre Reisekosten freuen. Ein vom DSC initiiertes Crowdfunding-Projekt auf der Online-Plattform 99funken.de der Ostsächsischen Sparkasse Dresden brachte 6352 Euro ein. Damit können die Athleten dieser nicht olympischen Sportart zumindest einen Teil der mehr als 30 000 Euro für Flüge, Unterkunft und Verpflegung stemmen.

