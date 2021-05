Norm bei EM verpasst: Olympische Spiele finden wohl ohne Angelina Köhler statt

Angelina Köhler, Schwimm-Ass von Hannover 96, hat bei den Europameisterschaften in Budapest den Sprung ins Finale über 100 Meter Schmetterling verpasst. Im Halbfinale schlug sie in ihrem Lauf nach 58,64 Sekunden als Sechste an. Das reichte als Gesamtzwölfte der beiden Semifinals nicht fürs Finale der besten acht.

Köhler (persönliche Bestzeit: 57,85 Sekunden) war im April an Corona erkrankt und verpasste so die nationale Olympiaqualifikation. Die vom DSV ermöglichte Teilnahme an der EM war eine Chance, sich doch noch per Sonderregelung für die Sommerspiele in Tokio zu empfehlen.

Der Auftritt in Ungarn nun war zwar alles andere als schwach, ob es aber ohne Norm und Finalteilnahme reicht, steht zu bezweifeln. Die Entscheidung trifft allein der Deutsche Schwimmverband.