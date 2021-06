Die EM als große Bühne: Hollands Hoffnung Memphis Depay hat noch keinen Klub

Nach sieben Jahren gibt die Niederlande ihr Comeback bei einem großen Fußball-Turnier - und startet am Sonntag (21 Uhr/ARD und Magenta TV) gegen die Ukraine in die Europameisterschaft. 2014 in Brasilien führte Louis van Gaal das Oranje-Team auf Platz drei - mit einem extrem talentierten Memphis Depay im Kader. "2014 und 2021 kann man aber nicht miteinander vergleichen. Ich bin als Spieler und Mensch gewachsen", so Depay. Bei der WM in Südamerika begann der Stern des damaligen Spielers der PSV Eindhoven zu leuchten. Ein Jahr später holte van Gaal den Offensivstar zu Manchester United. 34 Millionen Euro zahlte der englische Rekordmeister. Doch der gebürtige Moordrechter enttäuschte auf der Insel. Es reichte nicht zu mehr als mickrigen sieben Toren und sechs Vorlagen in 53 Spielen - der Auftritt in der Premier League scheiterte krachend.

Im Januar 2017 lotste Olympique Lyon das einstige Supertalent in die Ligue 1. Und Depay ließ sich in Frankreich selbst von einem Kreuzbandriss im Dezember 2019 nicht aufhalten. In der vergangenen Saison erzielte der inzwischen 27-Jährige insgesamt 20 Tore in 37 Liga-Spielen, zudem gingen zwölf Vorlagen auf das Konto des Oranje-Angreifers - mehr Treffer bereitete kein anderer Ligue-1-Profi vor. "Ich habe hier einige tolle Momente erlebt. Ich habe in der Champions League gespielt, ich bin Kapitän geworden und ich bin jetzt ein besserer Spieler", sagte Depay gegenüber der L’Équipe. Seinen Abschied nach Vertragsende im Sommer gab er im Mai bekannt. Und schon gingen die Spekulationen über die Zukunft los.