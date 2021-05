EM-Einsatz nach Bundesliga-Aus: Manuel Gräfe arbeitet beim ZDF als Schiedsrichter-Experte

Der Berliner gilt als einer der besten Schiedsrichter Deutschlands und muss altersbedingt im Sommer seine Karriere in der Fußball-Bundesliga beenden. Zuletzt hatten sich Spieler und Funktionäre der Liga dafür ausgesprochen, dass das Alterslimit für ihn aufgehoben wird. Gräfe ist seit 2004 Erstliga-Schiedsrichter.

Manuel Gräfe soll bei der Fußball-Europameisterschaft als Schiedsrichter-Experte bei den Übertragungen des ZDF arbeiten. Der 47 Jahre alte Referee wird Nachfolger von Urs Meier. Der Schweizer war seit 2015 im TV-Einsatz für das Zweite. Gräfe soll im Studio zum Einsatz kommen und zudem die ZDF-Reporter in den Stadien mit seiner Expertise unterstützen, wie das Zweite am Donnerstag mitteilte.

Dsa ZDF bleibt mit der EM-Berichterstattung in Deutschland: Gesendet wird aus dem Hauptquartier, der "sportstudio arena", einer Leichtbauhalle am Mainzer Lerchenberg. Im Wechsel moderieren Katrin Müller-Hohenstein und SPORTBUZZER-Kolumnist Jochen Breyer. Als Experten fungieren die Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach, Trainer Peter Hyballa macht Taktikanalysen.