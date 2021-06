Müller, Witsel und Co.: So viel Bundesliga steckt im EM-Achtelfinale - Weltfußballer Lewandowski raus

Die beiden deutschen Topligen waren bei der Europameisterschaft 2021 mit insgesamt 93 Spielern (die Torhüter Tomas Koubek für Tschechien und Gregor Kobel für die Schweiz wurden nachnominiert) und damit mehr als jemals zuvor vertreten. Bei der EM 2016 waren 65 Profis aus den Bundesligen dabei. Allerdings durften die Nationaltrainer dieses Mal 26 statt 23 Spieler wegen der zusätzlichen Belastungen durch die Corona-Pandemie nominieren. Trotzdem dürfen die deutschen Ligen eine Steigerung von 11,7 auf 14,6 Prozent an EM-Spielern verbuchen. Nur England verfügt mit 146 Spielern über noch mehr EM-Teilnehmer. Vor dem Achtelfinale, das an diesem Samstag (18 Uhr) mit der Partie Wales gegen Dänemark beginnt, sind insgesamt noch 79 Spieler aus den beiden höchsten deutschen Spielklassen übrig geblieben.

Bemerkenswert: Nach der Vorrunde ausgeschieden sind mit ihren Nationalmannschaften damit nur 14 Profis. Der prominenteste "Ausfall" ist dabei Weltfußballer Robert Lewandowski, der mit Polen in der Gruppe E Letzter wurde. Auch die ungarische Fraktion mit Peter Gulacsi und Willi Orban von RB Leipzig, Adam Szalai von Mainz 05 und Roland Sallai vom SC Freiburg musste nach dem 2:2-Unentschieden gegen Deutschland in München die Heimreise antreten. Zwei Klubs, die zu Beginn noch EM-Fahrer entsandt hatten, tauchen in der Liste vor Beginn der K.o.-Runde nicht mehr auf: Mit Ondrej Duda (Slowakei) ist der einzige EM-Fahrer des 1. FC Köln ausgeschieden. Vom Rhein-Rivalen Fortuna Düsseldorf sind der Pole Dawid Kownacki und der Türke Kenan Karaman nicht mehr dabei.