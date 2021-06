Joachim Löw will noch einmal in die Geschichtsbücher. "Von den Spielen Deutschland gegen Englandbei Turnieren spricht man noch Jahre danach", sagte der Bundestrainer vor dem Achtelfinal-Hit am Dienstag (18 Uhr, ARD und MagentaTV) im Wembley-Stadion. England gegen Deutschland, die in den vergangenen Jahren erstarkten Three Lions gegen das im letzten Moment neu zusammengezimmerte DFB-Team: "Das ist ein Spiel, das alle elektrisiert und fesselt. Für beide ist es ein Alles-oder-nichts-Spiel. Von daher ist die Brisanz gegeben." Löw spürt: "Alle sind bis in die Haarspitzen motiviert."

