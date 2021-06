EM-Experte Michael Ballack über die System-Frage beim DFB-Team und Erinnerungen an Portugal

Jetzt zählt es für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw: Deutschland muss am Samstagabend (18 Uhr, ARD und Magenta TV) gegen Portugal gewinnen, um weiterhin alle Chancen aufs Weiterkommen komfortabel in der eigenen Hand zu halten. Doch wie sollte das DFB-Team das Duell gegen Cristiano Ronaldo und Co. angehen - gerade im Hinblick auf die 0:1-Niederlage zum EM-Auftakt gegen Frankreich? Mit seiner langjährigen Erfahrung als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft analysiert EM-Experte Michael Ballack im Interview mit dem SPORT BUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), die Lage.

Bundestrainer Joachim Löw fehlte wegen einer Sperre, sein damaliger Assistent Hansi Flick musste einspringen. Wie haben Sie als Kapitän darauf reagiert?

Es ist schon was anderes, wenn der Trainer nicht auf der Bank sitzt. In solchen Situationen rückst du als Kapitän noch mehr in den Fokus. Die Mannschaft hat das damals aber gut aufgefangen und diese vermeintliche Bestrafung in positive Energie umgedreht. Die jungen Spieler, allen voran Bastian Schweinsteiger (Torschütze zum 1:0, d. Red.) und Lukas Podolski, haben ein herausragendes Spiel gemacht. Insgesamt war das womöglich unser bester Auftritt bei diesem Turnier.