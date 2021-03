Kurz vor dem EM-Start: DFB-Team bestreitet vorletzten Test gegen Dänemark

Der vorletzte Testspielgegner der deutschen Nationalmannschaft mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer steht fest. Wie der DFB am Dienstag informierte, trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw am 2. Juni auf Dänemark. Der Spielort sei noch nicht final geklärt. Am 7. Juni steht dann in Düsseldorf der letzte Test vor Turnierbeginn gegen Lettland auf dem Programm.

Der Start des Trainingslagers ist "voraussichtlich" für den 25. Mai geplant. Das EM-Quartier in Herzogenaurach will die DFB-Elf am 10. Juni beziehen. Am 15. Juni (21 Uhr) trifft Löws Team dann zum EM-Start auf Weltmeister Frankreich.