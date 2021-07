"Eigentor-Meisterschaft" 2021: Kjaer baut EM-Rekord mit Fehltreffer Nummer 11 aus – der Überblick

Dass bei dieser EM 24 Mannschaften teilnehmen und die Eigentor-Chancen dadurch höher sind als früher, könnte als Argument für die Fehler-Flut dienen. Allerdings war beim Turnier vor fünf Jahren in Frankreich bereits die gleiche Anzahl an Teams vertreten, die Zahl der Eigentore fast viermal geringer. Generell fielen bei allen anderen Turnieren zuvor – EM 1960 bis 1976 (vier Teilnehmer), 1980 bis 1992 (acht) und 1996 bis 2012 (16) – zusammengerechnet nur sechs Eigentore. Plus die drei Eigentore bei der EM 2016 in Frankreich. Damit sind bei der paneuropäischen Meisterrunde 2021 schon jetzt zwei Eigentore mehr gefallen als in der gesamten EM-Geschichte zuvor. So mancher Goalgetter würde sich über eine solche Quote freuen.