EM-Endrunde 2021 komplett - Gruppen, Anstoßzeiten, Spielorte und Paarungen im Überblick

Das Teilnehmerfeld der Europameisterschaft ist komplett! Am Donnerstag qualifizierten sich Nordmazedonien , Ungarn , Schottland und die Slowakei als letzte Nationen für die Europameisterschaft im kommenden Sommer. Damit steht nun auch der letzte Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft fest. In der anspruchsvollen Gruppe F trifft die DFB-Auswahl neben Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal auf Ungarn, das sich im Playoff-Finale gegen Island dank eines späten Doppelschlags mit 2:1 durchsetzte.

Entgegen aller Spekulationen über ein Turnier mit nur einer Gastgebermannschaft - aufgrund der Corona-Krise war Russland als alleiniger Standort im Gespräch gewesen - wird die Endrunde der Europameisterschaft nach aktuellem Stand wie geplant in 12 Ländern stattfinden. Die deutsche Mannschaft darf sich ebenso über drei Heimspiele (allesamt in der Allianz Arena in München) freuen, wie die Italiener, die jeweils in Rom antreten dürfen. Wann werden die Vorrunden-Partien ausgetragen? Welche Hammer-Gruppen gibt es nach den letzten Quali-Spielen noch? Der SPORTBUZZER zeigt den Spielplan, Termine und die Spielorte der EM-Vorrunde im Überblick.