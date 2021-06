"Battle of Britain" bei der EM: Woher die Rivalität zwischen England und Schottland kommt

Die Schotten glauben noch an sich, natürlich tun sie das. Zum ersten Mal seit 23 Jahren sind sie wieder bei einem Turnier dabei. Da geben sie nicht gleich auf, nur weil die Rückkehr auf die große Bühne peinlich gestartet ist. Am Montagnachmittag war die Mannschaft gedemütigt worden, von Patrik Schicks Tor von der Mittellinie und der 0:2-Niederlage gegen Tschechien, doch am Montagabend schien das schon wieder vergessen. Anzeige

Gegen 22.30 Uhr veranstaltete eine Gruppe von rund 100 schottischen Fans immer noch ihre eigene EM-Party, nur gut einen Schick-Schuss entfernt vom George Square, dem zentralen Platz in Glasgow. Sie sprangen auf und ab, feierten Mittelfeldmann John McGinn ("he’s better than Zidane") und sangen die Nationalhymne "Flower of Scotland". Nicht so laut, wie sie am Nachmittag durch den Hampden Park geklungen war, aber mit der gleichen Hingabe und vermutlich unter ähnlichem Alkoholeinfluss.

Schottland darf sich gegen "Auld Enemy" keine Niederlage erlauben

Wir sind immer noch da, wir sind immer noch Teil der EM – das war die Botschaft dieser Szenerie, und sie steht im krassen Gegensatz zu dem Fatalismus, der sich nach der Niederlage gegen Tschechien in schottischen Medien breit machte. Die Boulevardzeitung Daily Record zum Beispiel schrieb: "Plötzlich fühlt sich der Gedanke an einen Trip nach Wembley nach keiner so hellen Idee mehr an." Dort, in London, dürfen sich die Schotten an diesem Freitag (21 Uhr, ZDF und Magenta TV) gegen den großen Nachbarn und alten Widersacher ("Auld Enemy") England wohl keine Niederlage erlauben, wenn sie noch Chancen haben wollen auf den Achtelfinaleinzug.





England gegen Schottland, das "Battle of Britain", ist das größte Spiel der Vorrunde – zumindest aus Sicht von Engländern und Schotten. Die Länder verbindet die längste Rivalität im Fußball. Im November 1872 trafen sie sich im Hamilton Crescent, einer Cricketanlage im Westen Glasgows, zum ersten offiziellen Länderspiel überhaupt (0:0). Die größten Erfolge der Schotten über England stammen noch überwiegend aus der Zeit der Schwarz-Weiß-Fotografie – von 1928, 1967 oder 1977. In der Neuzeit gingen die Duelle meistens an England.

Erinnerungen an Heim-EM Englands 1996 mit 2:0-Sieg

Der Sieg, der sich wohl am tiefsten eingebrannt hat ins kollektive englische Gedächtnis, wird in diesen Tagen auf allen Kanälen besprochen, auch deshalb, weil die Rahmenbedingungen die gleichen waren wie beim Treffen am Freitag. Bei der Heim-EM 1996 gewann England 2:0 – im zweiten Gruppenspiel, in Wembley.

Die Schotten sind bis heute überzeugt, dass sie die Partie erfolgreich gestaltet hätten, wäre nicht Kapitän Gary McAllister per Elfmeter an David Seaman gescheitert. Fast im Gegenzug erzielte Paul Gascoigne mit einem Tor für die Ewigkeit den Endstand und ließ die Sonne aufgehen beim "Summer of Love", wie das Turnier vor 25 Jahren in England genannt wird.

England und Schottland machen sich gegenseitig Vorwürfe

Die Gewalt, die es bei den Spielen zwischen den beiden Ländern noch in den 1980ern gegeben hatte, ist in der Gegenwart weitgehend verschwunden. Die Schotten werfen den Engländern dennoch Arroganz, Überheblichkeit und schlechtes Benehmen bei Auslandsreisen vor. In eigener Abwesenheit unterstützten sie bei Turnieren in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten "anyone but England", jeden – bloß nicht England. Aus Sicht der Engländer leidet Schottland an einem Minderwertigkeitskomplex.