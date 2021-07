EM-Entdeckung Schult: "Kann mir vorstellen, das noch mal zu machen"

Nein, bisher nicht. Und ehrlich gesagt: In dem Dorf, in dem ich wohne, hat sich nichts geändert. Das ist sowieso das wichtigste.

Sie sind im Social-Media-Bereich so gut wie gar nicht unterwegs. Haben Sie trotzdem ein Gefühl dafür, wie gut Sie als EM-Expertin angekommen sind?

Eher indirekt. Ich habe ja auch einige Interviews gegeben, da wurde dann in den Fragen mal was zitiert. Oder Freunde und Familie haben mir was geschrieben und geschickt. Wenn die dann meinten, dass sie zufrieden sind, dann freut mich das sowieso am allermeisten - weil ich dann weiß, dass es bei denen gut ankommt, die mir wichtig sind. Und das Sportschau-Team ist auch zufrieden.

Wie war so ein typischer TV-Tag?

Wenn drei Spiele waren, vor allem sehr lang. Es gibt Vorbesprechungen, Redaktionskonferenzen, in die Maske muss man dann auch noch, schaut sich Spielszenen an, liest Statistiken. Und ich habe natürlich alle Spiele geguckt, auch an den Tagen, an denen die ARD nicht dran war.

Sie haben sich in der Rolle sichtbar wohlgefühlt - mussten Sie sich da erst reinfinden?

Am Anfang war schon ein bisschen Druck da. Ich war ja die erste Frau, die so etwas bei einem großen Männer-Turnier gemacht hat. Da fragt man sich dann schon, wie das ankommt, gerade bei der ersten Sendung, wenn man weiß, dass da viele genau hinschauen. Aber ich habe immer versucht, dieses Thema gar nicht zu sehr zu besetzen. Ich habe zu "Frauen und Fußball" oder auch zu meiner eigenen Mannschaft wenig Bezug genommen. Weil es eben darum nicht ging. Sondern darum, einfach die Spiele zu bewerten.

Andere TV-Frauen - von Claudia Neumann bis Jessy Wellmer - haben viel Kritik einstecken müssen, die zum Teil auch unsachlich, sexistisch oder diskriminierend war. Haben Sie das mitbekommen?

Wenig. Ich habe in der Zeit kaum etwas gelesen, auch über mich nicht. Sondern mich nur auf meine Aufgabe konzentriert. Kritik an sich ist ja völlig in Ordnung und gehört dazu. Aber es hat eben alles seine Grenzen. Ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, wenn es unter die Gürtellinie geht.

Bei Ihnen schien vor allem auch die Chemie mit Stefan Kuntz und Kevin Prince Boateng schien zu stimmen.

Ja, das war super. Wir waren für die Zeit ja fast so etwas wie eine große Familie, haben uns sehr gut verstanden - auch, wenn wir nicht auf Sendung waren. Das gilt aber nicht nur für die Beiden, sondern auch für Alex Bommes und die Leute hinter der Kamera. Beim gesamten Sportschau-Team möchte ich mich für die gute Arbeitsatmosphäre bedanken. Das hat wirklich vieles leichter gemacht.

Als Boateng einmal sagte, Hummels sei schon "so lange im Game“, hatten Sie einen kleinen Lachanfall. Hat das eine Vorgeschichte?

Wir hatten natürlich schon unsere kleinen Insider-Gags, und dieser Moment während der Sendung baute darauf auf - deswegen musste ich so lachen. Wir haben da hinterher auch noch alle gemeinsam drüber gelacht, und "ist im game" hat immer mal wieder für Stimmung bei uns gesorgt.

Man hatte das Gefühl, dass Ihnen gerade auch die Spielanalysen durchaus leichtfielen. Haben Sie Fußball auch vorher so analytisch gesehen?

Ich habe in meinen Mannschaften schon immer auf Taktik und Technik geschaut, habe viel auch hinterfragt und mit meinen jeweiligen Trainern und Trainerinnen darüber gesprochen. Wenn man im Tor steht, sieht man von hinten ja auch viele Dinge ganz gut.