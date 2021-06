Auch wenn es gegen den Titelverteidiger geht – Belgien strotzt vor dem Achtelfinale bei der EM gegen Portugal am Sonntag (21 Uhr, ARD und MagentaTV) vor Selbstvertrauen. Stürmer Romelu Lukaku erlaubte sich sogar eine Stichelei gegen Cristiano Ronaldo, den Superstar beim Gegner. Auf die Frage, was der eine gerne vom anderen hätte, sagte Lukaku am Freitag: “Ich hätte gerne seine Fähigkeiten im Dribbling und seine Schusstechnik. Und er hätte sicher gerne meine Power.”

Die Belgier gehörten schon bei den letzten Turnieren stets zum Favoriten-Kreis, scheiterten aber immer vor dem Endspiel. In diesem Jahr soll es endlich klappen. “Ich glaube, der Moment ist gekommen”, sagte Lukaku. Dafür muss beim Titelverteidiger vor allem Ronaldo gestoppt werden. Der Superstar führt die Torjägerliste bei der paneuropäischen EM mit fünf Treffern an.

Für den Sieger der Partie geht es bei der EM am kommenden Freitag (21 Uhr) weiter. In München wartet dann mit Italien gleich die nächste echte Messlatte. Die Squadra Azzurra mauserte sich in der Vorrunde mit stürmischem Offensivfußball zum Turnier-Favoriten. Im Achtelfinale gegen Österreich mühten sich die Azzurri allerdings erst in der Verlängerung eine Runde weiter.