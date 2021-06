Der Weltmeister gehört zum engsten Favoritenkreis dieser EM, in der schweren deutschen Gruppe F überzeugte die Elf von Trainer Didier Deschamps aber nicht ausnahmslos. Gegen die Schweiz (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) soll nach zwei Unentschieden endlich wieder gewonnen werden. Die Équipe Tricolore ist entsprechend Weltklasse besetzt, im Angriff ruhen die Hoffungen auch in Bukarest auf Karim Benzema, Antoine Griezmann und Kylian Mbappé, der allerdings noch auf sein erstens Tor dieser Endrunde wartet.

Die Schweiz geht indes durchaus selbstbewusst in die Partie in der rumänischen Hauptstadt. "Auf dem Papier sind die Franzosen die Favoriten, da müssen wir ehrlich sein", sagte Kapitän Granit Xhaka. "Sie sind Weltmeister. Doch wir müssen uns auch nicht zu klein machen. Ich sage mal optimistisch: 55:45 für Frankreich." Gefahr erhofft sich Trainer Vladimir Petkovic erneut von Liverpool-Profi Xherdan Shaqiri, der beim abschließenden 3:1-Sieg über die Türkei in der Gruppe doppelt traf.

Die Schweiz kämpft am Montag übrigens auch gegen einen Fluch: Seit 1954 haben sie in fünf Versuchen keine einzige K.o.-Runde bei einer EM oder WM überstanden. Xhaka kündigte scjpm vor dem Turnier an, mit den Eidgenossen "Geschichte schreiben" zu wollen. Der Mittelfeld-Gestalter will mit seiner hochbegabten Generation mindestens ins Viertelfinale. Das untermauerte er am Sonntag. "Bei den letzten drei Turnieren war für uns im Achtelfinale Schluss. Aber ich habe schon vor dem Turnier gesagt, dass diese Mannschaft bereit ist, Geschichte zu schreiben", sagte Xhaka: "Gegen Frankreich wird es natürlich enorm schwer. Aber wenn man weit kommen oder das Turnier gewinnen will, muss man jeden schlagen."