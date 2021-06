Italiens Rekordjäger gehen ihre erste K.o.-Prüfung als Etappenziel an, Österreich träumt vom nächsten historischen Erfolg. Die Favoriten-Frage ist vor der Achtelfinal-Premiere für Österreichs Nationalmannschaft bei einer EM schnell beantwortet. “Wir sind Italien, wir gehen auf den Platz, um zu gewinnen”, sagte Außenverteidiger Giovanni di Lorenzo über den Anspruch der Italiener, die im Achtelfinale am Samstag (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) im Londoner Wembley-Stadion ihre Super-Serien von 30 ungeschlagenen Partien und 1055 Spielminuten ohne Gegentor ausbauen wollen.

Für die Österreicher, die reichlich Bundesliga-Erfahrung mitbringen, soll mit ihrem ersten K.o.-Spiel aber noch nicht Schluss sein. “Wir haben Geschichte geschrieben. Es ist schon sehr viel passiert in den vergangenen Wochen, aber wir sind schon noch bereit für die eine oder andere Geschichte”, sagte der Hoffenheimer Christoph Baumgartner. Marcel Sabitzer von RB Leipzig versprach in jedem Fall reichlich Gegenwehr: “Wir können Italien mit unseren Waffen schlagen. Natürlich sind wir der Underdog, wir werden aber nichts herschenken.”

Der Sieger der Partie ist schon am nächsten Freitag (21 Uhr) wieder gefordert: Dann geht es in der Münchener Allianz Arena gegen den Sieger der Partie zwischen Belgien und Portugal, die am Sonntag in Sevilla ihr Achtelfinale bestreiten (21 Uhr, ARD und MagentaTV).